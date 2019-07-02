شاهدوا خبيرة تجميل سعودية ردا على منتقدي تصوير غرفة ولادتها: الأساور التي في يدي أغلى منها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 09:53 مساءً - خرجت خبيرة التجميل السعودية ”ملكة كابلي”، لترد على منتقدي تصوير غرفة ولادتها مؤخرًا، مشيرة إلى أنها صورت الغرفة لتعريف الجمهور بالمستشفى ومكانها في جدة، ولتسهيل الاختيار عليهم إذا ما احتاجها أحد.

وأوضحت ”ملكة كابلي“، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“ أنها صورتها لانبهارها وإعجابها بها، مستنكرة إطلاق البعض عليها ”ملكة الاستعراض“.

وقالت ”ملكة كابلي“ لمتابعيها إن الأساور التي ترتديها في يدها قيمتها أغلى من قيمة غرفة الولادة، موضحة أنها لو أرادت أن تستعرض فلديها الكثير في حياتها اليومية لتستعرضه.

ونفت خبيرة التجميل الشهيرة أنها كانت تهدف من ذلك لعمل إعلان للمستشفى، موضحة أن القائمين على إدارتها لم يدفعوا لها أي أموال، مبدية اندهاشها من البعض، بسبب ”الشر الموجود بداخلهم“، على حد وصفها، منوهة أنهم لو ظلوا على نواياهم السوداء فلن يصلوا لشيء.