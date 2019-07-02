أول ظهور واضح لابن سارة الودعاني.. شاهدوا هل يشبهها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 09:53 مساءً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً لخبيرة الجمال سارة الودعاني برفقة طفلها.

وبدا الأخير فيه بملامح واضحة جداً فيما يحاول تقريب قدمه من فمه. وسمع صوت الأم وهي تدلله من خلال قرصه بوجنتيه والتلاعب بشعره.

ولفت الأنظار بالشبه الكبير بين ملامحه وملامحه والدته. وهو ما ركزت عليه معظم تعليقات المتابعين.

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وحقق المقطع المصور على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 89 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

وابدى الكثيرون إعجابهم بجمال الطفل وتمنوا له الصحة والسعادة. ويشار إلى أن الودعاني أثارت موجة من الغضب في وقت سابق بعد نشرها مقطع فيديو كشفت من خلاله شراءها سيارة فاخرة.

ورأى الكثير من المتابعين في ذلك استعراضاً للثراء ووصفها آخرون بحديثة النعمة وشنوا عليها هجوماً نارياً.