شاهدوا.. سيلين ديون بإطلالات كارثية في أسبوع الموضة في باريس

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 09:53 مساءً - تمكنت النجمة العالمية ​سيلين ديون​ أن تخطف الأنظار وتثير الجدل بإطلالاتها الجريئة في أسبوع الموضة في باريس.

وقد جمعت لكم بعض الإطلالات الغريبة لسيلين.

فلنبدأ بـ “جامبسوت” للماركة العالمية شانيل وهو من اللون الاسود، ضيق، أظهر مفاتن جسدها، مع حزام “جنزير” على منطقة الخصر.

بعدها أطلت ديون بفستان من اللون “الفوشيا” مع فتحة جانبية، وزمزمات في المنطقة العليا، وبابيون من اللون الأسود.

الإطلالة سيئة للغاية، وعلى الرغم من ان ديون كانت تبهرنا دائما بإطلالاتها الراقية إلا انها فاجأتنا بهذه الإطلالات هذه المرة.

وعلى الرغم من حرارة الصيف الحارقة في باريس، إلا أن ديون ارتدت سترة ضخمة بإطلالة أخرى، من الألوان الأسود، الزيتي والبيج.



ومن بين الإطلالات الكارثية تلك التي ظهرت فيها بفستان قصير من اللون الأبيض مع الألوان الفاتحة، والذي دخل فيه اللون الأخضر عند الاكمام، وعند الصدر على شكل “بابيون”.

وإلى جانب الاختيار غير الموفق للفستان كان اختيارها لـ “كولون” من اللون “النبيذي” الذي لا يليق بهذه الإطلالة بتاتا.

وقد ارتدت ديون بعد ذلك فستاناً على شكل “الثرية” من قماشة الستان مطبعاً بزخرفات من اللونين الاخضر والأزرق، الفستان ضخم ولا يليق بها.

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