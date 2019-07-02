كيت ميدلتون تختار فستانها في فترة التنزيلات.. خمنوا كم بلغ ثمنه؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 09:53 مساءً - تمكنت دوقة كامبريدج ​كيت ميدلتون​ من لفت الأنظار في الآونة الأخيرة بفضل الإطلالة التي اعتمدتها أثناء حضورها افتتاح مهرجان الحدائق.

وقد اختارت ميدلتون فستانا من توقيع إحدى اهم العلامات التجارية العالمية والمفضلة لدى ليتيزيا ملكة إسبانيا، وبلغ ثمنه 165 يورو بعد التنزيلات وبعد أن كان ثمنه الأصلي 245 يورو.

وقد نسقت ميدلتون على الفستان حذاء رياضيا من توقيع Carina de Castanar.

كما زينت كيت ميدلتون هذا اللوك بأقراط رخيصة الثمن، وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها ميدلتون إلى التنزيلات لشراء أزيائها.