أين تنتهي مسيرة أصحاب المفاجآت خلال مشاركتهم الأولى بأمم أفريقيا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق منتخب مدغشقر مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب على نيجيريا بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وجاء فوز المنتخب الملغاشي ليمنحه صدارة الترتيب في المجموعة الثانية، ليترقب المتابعون ما يمكن أن يقدمه هذا المنتخب المشارك لأول مرة في نهائيات البطولة خلال بقية مشواره.
"العين الرياضية" تستعرض ما قدمته المنتخبات التي شاركت لأول مرة خلال النسخة السابقة من البطولة وتمكنت من تخطي دور المجموعات، وإلى أين وصلت في مشوارها من خلال الفيديوجراف التالي.
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