مانشستر يونايتد يضع خطة لتخفيض سعر قائد لشبونة

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علي البحيريالثلاثاء 2019/7/2 01:43 صباحا بتوقيت أبوظبي
برونو فيرنانديز قائد سبورتنج لشبونة
وضع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خطة لضم برونو فيرنانديز قائد سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسمبا ذكرت تقارير صحفية إنجليزية.
وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يأمل في قبول برونو فيرنانديز عرض "الشياطين الحمر" لضمه مقابل 31 مليون جنيه إسترليني.
وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يريد توفير مبلغ 23 مليون جنيه إسترليني في صفقة ضم فيرنانديز، حيث يريد النادي البرتغالي الحصول على 54 مليون جنيه إسترليني مقابل رحيله لقلعة "أولد ترافورد".
ويعتبر فرنانديز من أبرز اللاعبين الذين ترغب الأندية الأوروبية في التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وعلى رأسها أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول.
ويمتد عقد فيرنانديز (24 عاما) مع سبورتنج لشبونة حتى صيف عام 2023.
وشارك قائد لشبونة في 53 مباراة بمختلف البطولات في الموسم المنصرم، ونجح خلالها في تسجيل 32 هدفاً وصنع 18 هدفا.
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