الإعلامي جورج معلولي يُطلق برنامجه “من الأول”

أطلق الإعلامي والكاتب اللبناني جورج معلولي برنامجه الجديد “من الأول” على قناة مريم الفضائية.

يتضمن البرنامج عدة فقرات وهو يُسلِّط الضوء على شخصيَّات شهيرة ورائدة حققت إنجازات على مختلف الصعد، ويهدف إلى التعرف على طبيعة وحقيقة الشخصية، واكتشاف طباعها، أحزانها، آلامها، أعمالها، طريقة تفكيرها، استنباط أسلوب حياتها والتعرف على الأحداث التي غيرت قناعاتها ومفاهيمها للحياة…

تنوعت الشخصيَّات التي تعايش معها معلولي، ما بين سمر كموج، شربل روحانا، جورج خباز، كارول عون، رامي عطالله، الأب فادي ثابت، تانيا قسيس، بيار شماسيان، زاهي وهبي، وجيه صقر، معالج سرطان الأطفال الدكتور بيترنون، الموسيقار احسان المنذر، السوبرانو فاديا طنب، معين شريف، هاني لحود.

استطاع البرنامج تحقيق نسبة مشاهدة كبيرة لفرادته وجماليته، وتم عرض حلقة شربل روحانا، تانيا قسيس وملك جمال لبنان رامي عطالله.

الصحافي اللبناني جورج معلولي يمتلك سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والعمل التلفزيوني..

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برع معلولي في العمل الصحافي وحمل رسالة الله في قلبه والقيم النبيلة ليُطِّل علينا كمُشرف للبرنامج الصباحي “عالموعد”على قناة مريم الذي يلقي الضوء على مجموعة من المواضيع الحياتيه والإجتماعية.

يحرص معلولي دائماً من خلال كلمته وصوته على خدمة المجتمع من أجل إنسان ووطن أفضل، وهو يأبى الرضوخ لغير الحقّ والحقيقة، ويرفض بيع مواقفه، عاش مقتنعًا برصيده الذي جعله قِمّة في الأخلاقيَّة والمصداقية.

وقد تم تكريم الإعلامي معلولي في منطقة الدامور من جمعية إنماء الدامور وذلك بمناسبة يوم شهداء الصحافة الداموريين، بحضور حشد من الشخصيَّات البلدية والسياسيَّة، الإعلاميَّة وأهل الثقافة والمجتمع…

يتم عرض البرنامج مساء كل أحد الساعة التاسعة مساءً، والإعادة الأربعاء الساعة الواحدة ظهراً.

تُعتبر قناة مريم من أهم القنوات اللبنانية التي تنتشر حول العالم العربي والأوروبي بأكمله. وتعمل على البث المجاني بشكل دائم ومستمر.

وهي تتناول وتبث الكثير من القضايا التي تتحدث عن المرأة وتهتم بشؤونها، وتحمل هويتها وتعكس صورتها، وتنقل صوتها إلى العالم بأسره..

كما وتشجع على تنمية المجتمعات، من خلال تقديم العديد من البرامج الإجتماعيَّة والثقافيَّة الهادفة.