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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت المذيعة التركية الشهيرة "سيدا أكقول" حالةً من الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة عن رجال تركيا بشكل عام وبعض نجوم الفن فيها بشكل خاص.
وقالت أكقول في أحد اللقاءات إنه لا يوجد رجل وسيم واحد في تركيا، مضيفةً أن الرجال في بلدها يتجولون متفاخرين بعضلاتهم لكن أقدامهم تكون رفيعة ولا تتناسب مع العضلات.
واستطردت: "أقول كلامي هذا بشكل خاص للفنان الشاب جان يمان بطل مسلسل الطائر المبكر، كما أقول لا داعي للتعرض للشمس بكثرة".
وعن النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بدور بالي بيك في مسلسل حريم السلطان، أكّدت: "لا يعجبني أبدًا، عيناه متقاربتان كأنه أحول العينين، وهو أسمر زيادة عن اللزوم، ولا يوجد فيه ضوء النجومية مثل كيفانش تاتليتوغ"، فيما وصفت زوجته الفنانة فهرية أفغان بـ "الجميلة".
وتعرّضت الإعلامية التركية لانتقادات واسعة بسبب تصريحها، وهجومها غير المبرر كما وُصف على الرجال، والمشاهير، وتعليقها على نجمين يعتبران من أوسم نجوم تركيا على الإطلاق بحسب محبيهما.
كما اعتبر جمهور النجمين أن "سيدا أكقول" أساءت للفنانين بوراك ويمان مُطالبينها بالاعتذار لهما، خاصةً أنها سَخِرت من شكليهما ولم تنتقد تمثيلهما أو أعمالهما، وهو أمر مرفوض كليًا حسب وجهة نظرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة تركية: جسد جان يمان غير متناسق.. وبوراك أوزجفيت أسمر زيادة وأحول! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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