هل يتعاون أحمد حلمي وتامر حسني في فيلم جديد

نفي السيناريست أيمن بهجت قمر ما تردد أخيراً عن تعاون أحمد حلمي وتامر حسني في فيلم جديد بعنوان "يا نهار أبيض" من إخراج شريف عرفة.

وقال قمر، لـ24، إن الصورة المتداولة لحلمي وحسني، كانت في إطار تقديم الأخير أغنية في فيلم "خيال مآتة"، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحي المبارك، وهي من كلماته وألحان تامر حسني.

ويشارك في بطولة "خيال مآتة" منة شلبي، وخالد الصاوي، ولطفي لبيب، وعبدالرحمن أبوزهرة، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

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