هل خسر محمد سعد بعد تذيل فيلمه لإيرادات أفلام العيد؟

يتذيل فيلم "محمد حسين" للمخرج محمد علي، بطولة الفنان محمد سعد، لإيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، بعد تحقيقه لـ 4 ملايين جنيه مصري، ما أعطى انطباعاً عن تكبد المنتج أحمد السبكي لخسارة فادحة أمام هذا الرقم الهزيل.

وقال مصدر من داخل الفيلم، لـ24، إن السبكي لم يخسر مادياً في هذا الفيلم، لأنه قام ببيعه لأحد الموزعين العرب مقابل مليون و800 ألف دولار أمريكي، نظراً لشعبية سعد بين جمهور دول الخليج تحديداً، مضيفاً أنه - ويقصد السبكي - قد اتفق مع إدارة إحدي الفضائيات العربية على بيع فيلمه إليها بمبلغ مالي كبير عقب انتهاء مدة عرضه في مصر والدول العربية.

ويشارك في بطولة الفيلم سمير صبري ومي سليم وفريال يوسف ومحمد ثروت ونبيل عيسي.

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