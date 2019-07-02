القاهرة - لايف ستايل
كشف المخرج مجدي الهواري، أن تذاكر مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة النجم محمد هنيدي، والمقرر تقديمها على المسرح العربي في جدة، أوشكت علي النفاذ بالكامل.
وأعرب الهواري، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، عن سعادته البالغة بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات حتى قبل أن تبدأ الحملات الدعائية بمدينة جدة، مشددًا على أن هذا ليس بغريب على الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة والموهوب محمد هنيدي فارس الكوميديا بصفة خاصة.
وأكد مخرج ومنتج المسرحية، أن حجم الاحتفاء بالعمل في المملكة سواء على المستوي الشعبي أو الرسمي من خلال هيئة الترفيه وشركة صلة يعكس طبيعة علاقات الأخوة المحبة المعتادة بين الشعبين المصري والسعودي.
مسرحية "3 أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين ويشارك هنيدي بطولتها نجوم الكوميديا بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسي.
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كانت هذه تفاصيل خبر إقبال كبير من الجمهور السعودي على حجز "3 أيام في الساحل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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