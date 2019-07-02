كارلوس عازار: العنصرية بالفن غير مقبولة

وصف الممثل كارلوس عازار ما سمي “العنصرية بالفن بـ ”غير المقبولة” وغير المسموحة، وذلك ردًا على التساؤلات حول ما اعتبره البعض تغييب الممثل اللبناني في المسلسلات الرمضانية لصالح السوري والمصري مطالبا باعلاء مستوى الممثل اللبناني اكثر من خلال اشراكه بالمسلسلات المشتركة بادوار متساوية مع دور البطولة.

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عازار الذي حلّ ضيفا على برنامج “ع الموجة سوا” من صوت لبنان 100.5 مع الزميليين اندريه داغر وسيدة عرب، ردّ على الكاتب والمخرج ناصر فقيه الذي غرد سابقا قائلا:”بس تشوف آداء النجوم السوريين والمصريين، بتحِس انو عالم التمثيل بلبنان بحاجة ماسة لنجم (رجل) على مستوى العالم العربي. للأسف معظم يلي مفكرين حالن “vedette” بالدراما بدُّن كتييييييير شغل. بدنا نخفف show off ونشتغل اكتر عحالنا يا شباب. فرد عليه عازار قائلا: “مين ناصر؟ اه تبع برامج السكتشات وهيك، ما بعرف اذا بيلحق يحضر غير السكتشات اللي بيعملن وبفهمه، تجربته التمثيلية الفاشلة بتخلّي يحكي هيك”.

عازار اشار الى ان غيابه عن السباق الرمضاني كان بسبب انشغاله بتصوير مسلسلين هما “غربة” الذي سيعرض في الموسم المقبل على شاشة”lbci” و”حادث قلب” كتابة وليد زيدان اخراج رندة العلم.

وعن تجربته الاعلامية في تقديم البرامج آخرها “كلنا للوطن” الذي عرض على شاشة “الجديد” كشف عازار عن تلقيه 3 عروض لبرامج تلفزيونية ولكنه اختار “كلنا للوطن ” لانه شعر بأنه يستطيع ان يعطي اضافات للبرنامج. نافيًا ان يكون هناك موسم آخر من البرنامج. وعلى صعيد الغناء كشف عن انه بصدد التحضير لاغنية من الحانه لكنه متريث بعض الشيء بسبب الاوضاع الانتاجية الفنية.