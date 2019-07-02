ميشال فاضل لأول مرة في سوريا

Jul 02, 2019
يستعد الملحن والموزع الموسيقي ميشال فاضل لزيارة سوريا لأول مرة حيث من المتوقع ان يلتقي الجمهور السوري بحفلة فنية سيحييها في السابع من آب/اغسطس المقبل في قصر المؤتمرات ايبلا.
ميشال اعلن عن حفلته هذه في منشور على حسابه عبر موقع انستغرام، كما انهالت تعليقات المتابعين الذين تمنوا التوفيق لميشال بحفلته الاولى له في سوريا، كما اشاروا الى انهم ينتظرون هذا الحفل ليتشاركوا معه أجمل اللحظات والأجواء المميزة.
كذلك يلتقي ميشال فاضل الجمهور اللبناني بحفلة فنية ضمن مهرجان اهدنيات بليلة تحت عنوان “بين الشرق والغرب” في ٤ آب المقبل ترافقه “اوركسترا كييف الفيلهارمونية” مع اكثر من ١٠٠ عازفاً، ما بين موسيقي ومؤدي.
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