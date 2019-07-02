أحمد خميس عن خلع مشاعل الشحي للحجاب: ما يخصني أبدًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الإعلامي الإماراتي أحمد خميس عن رأيه في تخلي زوجته الإعلامية مشاعل الشحي عن الحجاب، وظهورها بهذه الإطلالة في أحدث الفيديوهات التي نشرتها من دونه، مشيرًا إلى أن قرار ارتدائها للحجاب أو تخليها عنه هو قرار شخصي لها، مؤكدًا أنه يدعمها في أي قرار تتخذه في هذا الموضوع.

وقال خميس، في مقطع فيديو له عبر تطبيق "سناب شات": "هذا الشيء ما يخصني أبدًا.. هذا الشيء يخص مشاعل.. هذا الشيء حرية شخصية منها إذا هي حابة تلبس حجابها تلبسه.. أو هي كانت تبي تلبس حجاب أهل الدين أو فقط تلبسه عشان أهلها قالوها على هذا الموضوع أنا ما عندي مشكلة".

وأضاف: "للعلم أنا للحين قاعد أجبرها تلبس شالتها وعبايتها، وبسبب ذلك يستوي الزعل ما بينا لأن أنا أجبرتها على هالشيء وهي من داخلها ماتبي تلبسه".

Advertisements

وأعلن دعمه الكامل لها في أي قرار تتخذه، قائلاً: "أقول لكم على شيء، أي قرار هي تاخذه أنا معاها.. موضوع الحجاب والعباية حرية شخصية لها والقرار في هذا الأمر يرجع لها".

وكانت الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي فاجأت متابعيها بإطلالة غير معتادة، ظهرت فيها بمكياج لافت لم يعتد عليه جمهورها، وكان الأبرز في الظهور الأخير لمشاعل هو غياب حجابها.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل فيديو ظهرت فيه مشاعل الشحي في جلسة تصوير دون حجاب؛ وهو ما أثار تساؤلات عن تخليها عنه، رغم عدم إعلانها رسميًا عن ذلك.