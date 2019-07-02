رامي عياش يعلق بكلام قاس على أزمة ميريام فارس

خلال مشاركته في مهرجان "موازين" الدولي رد المطرب رامي عياش على سؤال عن الأزمة التي حصلت بعد تصريح الفنانة ميريام فارس الأخيرة مع مصر، مؤكداً أنها لم تقصد ما فُهم من كلامها حرفياً.

وأكد ان "ميريام لم تكن تقصد ما فهم حرفياً من كلامها، والعتاب ممكن ولكن بمحبة، لأن الكل معرض للخطأ".

وأشاد النجم اللبناني بمصر كدولة عاشقة للفن، قائلا: "أنا إنسان مصر بتطلع بطلع معها، ولما بتنزل بنزل معها ماديا ومعنويا، وهذا واجبي لان كل بلد عربي إذا ما وقفت بجانبه فسأكون غير وفي وليس لدي تقدير للناس الذين أطعموني ورزقوا أولادي لفترة طويلة".واضاف "اذا انا بيتي قلت فيه الفلوس او مرض بقلهن انا بدخل عليكن لان ما بقا بمستواي. ما يتظبط".

وتابع "الله يهدي النفوس، ومن معرفتي بميريام بعرف انها لم تقصد ما قالته والجميع يقعون في الأخطاء".

Advertisements

وكانت ميريام فارس بررت غيابها عن الغناء في مصر بارتفاع أجرها، وأنها "ثقيلة على مصر"، لتجد نفسها أمام هجوم من مواقع التواصل الاجتماعي عليها، لتتراجع عن كلامها وتعلن اعتذارها، مؤكدة أنها لا تقصد الإساءة لمصر بأي شكل.

قد يهمك ايضاً:

رامي عياش يؤكد أن الأغاني الشعبية موجة وستنتهي ولن تعيش

رامي عياش يُحيي حفلاً بمهرجان موازين العالمي في المغرب