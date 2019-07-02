محمود عبد المغنى يرزق بمولوده الثالث "آدم"

رزق النجم محمود عبد المغنى بمولوده الثالث، واطلق عليه اسم "آدم"، علمًا بأنه عبد المغنى لديه ولدان وهما عمر وحمزة، ورزق عبد المغنى بمولوده الجديد بعد عرض فيلم "حملة فرعون" الذى شارك فى بطولته مع الفنانين عمرو سعد وروبى ومحمد لطفى، والذى عرض فى عيد الفطر الماضى، وسجل إيرادات وصلت لـ15 مليون جنيه حتى الآن.

يشار إلى أن فيلم "حملة فرعون" شارك فى بطولته بجانب محمود عبد المغنى، كل من عمرو سعد، روبى، محمد لطفى، رامز أمير، حمدى المرغنى، والملاكم مايك تايسون، و ذا ماونتن، وبيج رامى، سوزان نجم الدين، وفراس يعيد، واخرون، إخراج رؤوف عبد العزيز.

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