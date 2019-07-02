نجل عاصي الحلاني يكشف عن كواليس أحدث كليباته "قلبي بحبك"

نشر الفنان الوليد الحلاني نجل الفنان عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بكواليس أحدث كليباته "قلبي بحبك". علق الحلاني على الصور: "من أجواء تصوير فيديو كليب (قلبي بحبك).. قريبًا جدًا".
يذكر أن آخر أعمال الوليد الحلاني كليب "عم يسألوا"، وقد طرحه مارس الماضي على "يوتيوب". ا
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