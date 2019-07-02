تنصيب نيللي كريم وآسر ياسين سفراء نوايا حسنة لمنظمة الهجرة الدولية

تنظم منظمة الهجرة الدولية، حفلا لتنصيب الفنان آسر ياسين، والفنانة نيللي كريم، كسفراء للنوايا الحسنة للمنظمة، في حفل يقام بأحد الفنداق الكبرى بالجيزة، يوم الثلاثاء القادم الموافق 9 يوليو.
ويعقب الحفل مؤتمر صحفي يحضره مسؤولي المنظمة بمصر، وتتحدث فيه النجمة نيللي كريم والنجم آسر ياسين.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد أطلقت حلمة وطنية للتوعية بمكافحة الإتجار بالبشر، بحضور آسر ياسين ونيللي كريم في مايو الماضي.
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