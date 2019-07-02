آسر ياسين يستأنف "صاحب المقام" الخميس المقبل

القاهرة - لايف ستايل
يستأنف الفنان آسر ياسين الخميس المقبل، تصوير مشاهده في الفيلم الجديد "صاحب المقام" والتي تشارك في بطولته النجمة يسرا.
الفيلم يدور حول شاب مليونير والذي يجسد دوره آسر ياسين، ويواجه مجموعة من المشكلات، يتعرض بسببها لمواجهة مجموعة من "أولياء الله الصالحين" والتي تجسدها النجمة يسرا، والفنانة أمينة خليل.
"صاحب المقام" مقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام، وهو من إنتاج أحمد السبكي، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.
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