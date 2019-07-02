أغنية "سنيوريتا" تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتُحقق 135 مليون مشاهدة

تواصل أغنية Señorita للنجمين العالميين كاميلا كابيلو وشون مينديز تحقيق ملايين المشاهدات بوصولها لـ 134,484,133 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب .

ويتصدر الكليب أيضا لائحة الأكثر تداولًا بموقع يوتيوب مصر والعالم باحتلاله المركز الثامن، وشهد الكليب عددًا من المشاهد الرومانسية التي جمعت بين " ميندز" و"كاميلا كابيلو" على أنغام الأغنية التي قدمت باللغة الإنجليزية.

وتواصل اللاتينية كاميلا كابيلو على صعيد آخر، التحضير لألبومها الذي يعد الثاني في مشوارها الغنائي، المليء بالجوائز العالمية الهامة.

وتقول كلمات الأغنية:

wish I could pretend I didn't need ya

But every touch is ooh-la-la-la

Advertisements

It's true, la-la-la

Ooh, I should be runnin'

Ooh, you keep me coming for ya.

Video Player

".

قد يهمك أيضا:

"شفيق" يُطلق أوّل عمل غنائي عبر "يوتيوب" بمشاركة "إل بيسانو"

كليب محمد رمضان "بابا" يحقق 8مليون مشاهدة علي اليوتيوب