أغنية "سنيوريتا" تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتُحقق 135 مليون مشاهدة

نيويورك - لايف ستايل
تواصل أغنية Señorita للنجمين العالميين كاميلا كابيلو وشون مينديز تحقيق ملايين المشاهدات بوصولها لـ 134,484,133 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب .
ويتصدر الكليب أيضا لائحة الأكثر تداولًا بموقع يوتيوب مصر والعالم باحتلاله المركز الثامن، وشهد الكليب عددًا من المشاهد الرومانسية التي جمعت بين " ميندز" و"كاميلا كابيلو" على أنغام الأغنية التي قدمت باللغة الإنجليزية.
وتواصل اللاتينية كاميلا كابيلو على صعيد آخر، التحضير لألبومها الذي يعد الثاني في مشوارها الغنائي، المليء بالجوائز العالمية الهامة.
وتقول كلمات الأغنية:
wish I could pretend I didn't need ya
But every touch is ooh-la-la-la
It's true, la-la-la
Ooh, I should be runnin'
Ooh, you keep me coming for ya.
Video Player
".
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