دعوى قضائية ضد هيفاء وهبي من شبيهتها الإيرانية

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""الخليج 365"" من بيروت: نقلت مواقع إخبارية عن الصحيفة الإيرانية ”جام جم“ أنّ شابة إيرانية_ لم يُعرَف اسمها_ رفعت شكوى ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بسبب تعرضها للإختطاف والمضايقات بنتيجة الشبه بينهما.
وتشير المصادر نقلاً عن مسؤول في المحكمة الجنائية في طهران، إلى أن ”الفتاة الإيرانية التي رفعت الشكوى، قالت أنّ الفنانة هيفاء وهبي تسبّبت لها بحرجٍ كبير، لأن الإيرانيين يتهمونها بنشر صور شخصية لها بدون حجاب ويظنون أنها صاحبة صور "وهبي" بسبب الشبه الكبير بينهما“.
فيما يلي الصورة التي نشرتها الصحيفة ولم تُعرَف إن كانت لـ"وهبي" نفسها أم للشابة الايرانية
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