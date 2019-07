شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصويرها Those Who Wish Me Dead..شاهد إطلالة أنجلينا جولي بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجمة العالمية إنجلينا جولي وهي تتجول في شوارع لوس أنجلوس بعدما عادت إليها، حيث كان تصور مشاهد من فيملها الجديد Those Who Wish Me Dead. وظهرت أنجلينا بإطلالة مميزة بفستان طويل وفضفاض باللون البني الفاتح القريب من البيج . Advertisements من جانب آخر تنتظر أنجلينا جولى عرض فيلمها الجديد بعنوان Maleficent: Mistress of Evil، والمقرر طرحه فى 18 أكتوبر المقبل، ويعد الفيلم تكملة للجزء الأول من Maleficent الذى طرح عام 2014، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.







