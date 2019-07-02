شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المطربة جنات على تهنئة منتخبها المغربى بالتأهل لدور الـ 16 فى بطولة أمم أفريقيا التى تقام حاليا فى مصر، بنشر صورة لها وهى ترتدى قميص منتخبها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت جنات على الصورة التى جمعتها مع زوجها الذي ارتدى قميص المنتخب المصرى "مبروووووووك تأهل منتخبنا المغربي،والمنتخب المصري".

وكان المنتخب المغربى قد تغلب أمس على جنوب أفريقيا بهدف دون رد ليتأهل إلى دور الـ16 متصدرًا المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية تضمنت الفوز على ناميبيا وكوت ديفوار أيضًا.

من ناحية أخرى استطاع الفرنسى هيرفى رينارد، المدير الفنى لمنتخب المغرب، التفوق على بادو الزاكى أحد أساطير الكرة المغربية والمدير الفنى السابق لمنتخب "أسود الأطلسى"، وأصبح رينارد أول مدرب فى التاريخ يتمكن من قيادة منتخب المغرب لتحقيق 3 انتصارات فى دور المجموعات بمسابقة كأس الأمم الأفريقية.

Advertisements

كان بادو الزاكى قد نجح فى قيادة منتخب المغرب للفوز على منتخبى نيجيريا وبنين فى نسخة 2004 التى أقيمت تونس، وهى النسخة التى شهدت تأهل منتخب "أسود الأطلسى" للمباراة النهائية.

كما نجح هيرفى رينارد فى معادلة إنجاز البرازيلى جوزيه فاريا بقيادة منتخب المغرب لتخطى دور المجموعات فى مسابقة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية على التوالى، فيما سبق وقاد فاريا منتخب "أسود الاطلس" لتخطى دور المجموعات، فى نسختين على التوالى لبطولة أمم أفريقيا 1986 و1988.

بهذه النتيجة رفع المنتخب المغربى رصيده إلى 9 نقاط تربع بها على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق 3 نقاط عن نظيره الإيفوارى الوصيف الذى فاز فى نفس التوقيت على ناميبيا.