شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 13 عاما.. تامر حسنى يغنى فى فيلم أحمد حلمى الجديد "خيال مآتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية صورة جمعت بين النجمين تامر حسنى وأحمد حلمى، وتناول البعض أخبارا بأن هناك عملا يجمع بينهما يحمل اسم "يا نهار أبيض" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف عرفة، الأمر الذى نفاه لنا قمر سابقا.

وعلمنا أن الصورة من كواليس فيلم "خيال مآتة" الذى يقوم حلمى بتصويره حاليا من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى وبطولة منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبد الرحمن أبو زهرة ويشارك النجم تامر حسنى فى أغنية ضمن أحداثه من ألحانه وتأليف أيمن بهجت قمر، وهذا سبب الصورة التى جمعت بينهما.

وهذه لم تكن المرة الأولى الذى يغنى فيها تامر حسنى فى فيلم من بطولة حلمى، حيث تعاونا قبل ذلك فى فيلم "ظرف طارق" منذ 13 سنة فى أغنية "هوصلك"، والتى لاقت نجاحا كبير وقتها.

يذكر أن أحمد حلمى مشغول حالياً بتصوير فيلمه الجديد "خيال مآتة" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى ومرشح للعرض فى موسم عيد الأضحى، ونفس الأمر بالنسبة لتامر حسنى الذى يستكمل تصوير فيلمه "كل سنة وانت طيب" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق ويشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى ومرشح أيضا للعرض فى عيد الأضحى.