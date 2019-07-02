شكرا لقرائتكم خبر عن الفورمة تعود من جديد.. فان ديزل فى سابع يوم تصوير Fast and Furious 9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ان تداولت وسائل الاعلام العالمية صوراً للممثل العالمى فان ديزل الفترة الماضية وهو فى حالة متدهورة من "الفورمة"، سرعان ما عاد الممثل صاحب الـ 51 عاماً مرة أخرى إلى كامل تألقه فى الصورة الجديدة التى نشرها منذ قليل.

وظهر ديزل، فى الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى بجوار الممثلة العالمية ميشيل رودريجيز، من كواليس تصوير سابع يوم لفيلم الأكشن والإثارة Fast and Furious 9 المقرر عرضه فى مايو المقبل بدلاً من يوم 10 أبريل من نفس العام، وفقا لما نشره موقع " collider".

وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم.

ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.