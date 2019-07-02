شكرا لقرائتكم خبر عن برلين la Casa De Papel ينشر بوستر جديد قبل الموسم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الممثل بيدرو ألونسو، صاحب شخصية برلين فى مسلسل الدراما الاسبانى la Casa De Papel، بوستر جديدا للموسم الثالث المقرر عرضه يوم 19 يوليو الجارى، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت تريلر سابقًا للجزء الجديد شهد الكثير من الأحداث والمغامرات التى بدأت بوصول البروفيسور والعصابة إلى إحدى الجزر وسرعان ما بدأت مشاهد الأكشن وفرارهم بعد هجوم قوات من الشرطة للقبض عليهم.

مسلسل money heist من إعداد أليكس بينا، مقسم على موسمين، الموسم الأول تم عرضه محليًا لأول مرة فى 2 مايو 2017 على قناة أنتينا 3 الإسبانية، وانتهى فى 23 نوفمبر 2017، ثم حصلت شبكة أمريكية على حقوق بث الموسم الأول من السلسلة وقامت بعرضها عالميًا فى 20 ديسمبر 2017، على الرغم من أن الموسم تمت إعادة صياغته فى 13 حلقة بدلاً من العدد الأصلى الذى تضمن من تسع حلقات، وهو يعد من المسلسلات الأكثر مشاهدة فضلا عن حصوله على تقييم 8.3 على موقع إنترنت موفى داتا بيز IMDB.