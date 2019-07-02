شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. حفل تأبين المخرج محمد النجار بقصر السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما أن القصر سوف يقيم احتفالية تأبين للمخرج الراحل محمد النجار فى السابعة مساء الخميس المقبل، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة. يحضر الاحتفالية لفيف من السينمائين والمبدعين فى مقدمتهم المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والكاتب الكبير مصطفى محرم ومدير التصوير محسن أحمد والمنتج محسن علم الدين، والمخرج مسعد فودة نقيب السينمائين الذى سيهدى أسرة الراحل ميدالية النقابة ( ميدالية طلعت حرب ) . وأعلن "عبد المنعم" أن الناقد محمود قاسم هو من سيدير الندوة، ويليها عرض فيلم "زمن حاتم زهران" بعد انتهاء مراسم التأبين.

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