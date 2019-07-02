بالصور| أسرة الفنان عزت أبو عوف تتلقى عزاءه بمسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأت أسرة الفنان الراحل عزت أبو عوف تلقي عزاءه في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور عدد من نجوم الفن.

Advertisements

استقبل المعزين ابنة الفنان الراحل المخرجة مريم أبو عوف وشقيقاته الأربعة.

ورحل الفنان عزت أبوعوف عن عالمنا، أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 71 عامًا، وقد شُيع جثمانه ظهر الإثنين من مسجد السيدة نفيسة.

عزت أبوعوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، ورغم تخرجه في كلية الطب، إلا أنه اتجه للتمثيل، وقد أعمالاً عديدة منها: "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة"، "أماكن في القلب".