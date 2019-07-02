بالصور| روجينا بإطلاله جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة روجينا مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت روجينا في الصور بإطلاله جذابة، ارتدت فستانًا طويلًا مرصعًا بالفصوص، وعلقت:" حفل ختام مهرجان الإذاعة والتلفزيون، تونس".
وشاركت الفنانة روجينا كضيفه شرف في مسلسل "بدل الحدوتة 3" مع النجمة دنيا سمير غانم، رمضان الماضي.
يذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، كرم الفنانة روجينا، في دورته الـ20، والمقامة في الفترة من 27 إلى 30 يونيو الماضي، بدولة تونس، وسط حضور عدد من نجوم الفن من بينهم ماجد المصري وباسم ياخور.
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