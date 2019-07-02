رامز أمير يشارك في "تحدى الزجاجة".. ويراهن السقا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: نشر الفنان رامز أمير مقطع فيديو، عبر حسابه على "إنستجرام"، يظهر فيه إحدى مهاراته بـ"تحدي الزجاجة". ظهر أمير في الفيديو بخاصية "التصوير البطيء" يركل غطاء زجاجة بقدمه دون أن تتحرك الزجاجة. وتحدى أمير الفنان أحمد السقا، قائلاً: "اتحدى قدوتي، ولا بنخاف، صنع في مصر". ويعرض حاليًا لرامز أمير فيلم "حملة فرعون" بطولة عمرو سعد وروبي ومحمد لطفي ومحمود عبد المغني.

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