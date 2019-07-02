بالفيديو.. سارة نخلة: زملاء تدخلوا لإنهاء أزمة طلاقي من أحمد عبدالله محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

قالت الفنانة السورية سارة نخلة إن زملاء من الوسط الفني وأصدقاء خارجه تدخلوا لإنهاء أزمة طلاقها من الفنان أحمد عبد الله محمود، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.

وأوضحت نخلة، أثناء لقائها في برنامج "عرب وود" المذاع فضائية "روتانا": "كثير من الأصدقاء من الوسط الفني وخارجه تدخلوا لحل الأزمة إلا أن الطرف الآخر لم يتجاوب معهم".

وأضافت نخلة: "لم أفصح عن هذه الأسماء لأن المشكلة لم تحل".

يُذكر أن الفنان أحمد عبدالله محمود انفصل عن الفنانة سارة نخلة ملكة جمال سوريا السابقة، وأعلنت نخلة الخبر بنفسها عبر حسابها على "فيس بوك"، عندما غيرت حالتها الاجتماعية من متزوجة إلى عزباء.