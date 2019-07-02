- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر الفنان علي ربيع صورة مجمعة له عبر حسابه على إنستجرام.
وظهر ربيع في صورة حديثة له على أحد الشواطئ، وصورة أخرى وهو صغير، وعلق قائلًا: "أنا وأنا صغير وأنا وأنا صغير بردو".
يذكر أن علي ربيع يقضى إجازة الصيف، بعد انتهاء الموسم الرمضاني، الذي عُرض له فيه مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة كريم عفيفي وصابرين وصلاح عبد الله وسهر الصايغ، وإخراج وائل إحسان
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ساخر من علي ربيع على صورته في الطفولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.