تعليق ساخر من علي ربيع على صورته في الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الفنان علي ربيع صورة مجمعة له عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر ربيع في صورة حديثة له على أحد الشواطئ، وصورة أخرى وهو صغير، وعلق قائلًا: "أنا وأنا صغير وأنا وأنا صغير بردو".

يذكر أن علي ربيع يقضى إجازة الصيف، بعد انتهاء الموسم الرمضاني، الذي عُرض له فيه مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة كريم عفيفي وصابرين وصلاح عبد الله وسهر الصايغ، وإخراج وائل إحسان