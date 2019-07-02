مجدي الهواري وهنيدي وبيومي فؤاد في كواليس " 3 أيام في الساحل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج مجدي الهواري صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من بروفات مسرحية "3 أيام في الساحل"، المقرر عرضها الأربعاء المقبل على المسرح العربي في جدة.

وظهر في الصورة رفقة الهواري الفنان محمد هنيدي بطل العمل، والفنان بيومي فؤاد، والفنان أحمد فتحي، وعلق الهواري على الصورة:" من بروفات "3 أيام في الساحل" وأحلى فرقة".

مسرحية "٣ أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدي عدد من النجوم من بينهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مها أبوعوف محمد محمود، ندا موسى وسامية الطرابلسي.