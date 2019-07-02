رجاء الجداوي تنعي عزت أبو عوف: "هتوحشني يا عزت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة رجاء الجداوي صديقها الفنان عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا أمس الاثنين عن عمر يناهز 71 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشرت رجاء صورة تجمعها بالفنان الراحل عزت أبو عوف، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" صديقي وأخي المحترم جدا البشوش الطفل الكبير الطيب الراقي عزت الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة، هتوحشني يا عزت، انا لله وانا اليه راجعون".

عزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس 1948، بدأ مشواره الفني مع شقيقاته الأربع، بعدما كون فرقة موسيقية أطلق عليها اسم "فور إم"، ورغم تخرجه في كلية الطب، إلا أنه اتجه للتمثيل، ومن أبرز أعماله "الملك فاروق"، "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، "أماكن في القلب".