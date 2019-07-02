تحتفل الفنانة سارة التونسي اليوم بعيد ميلادها، فهي من مواليد 22 يوليو وقد استقبلت العديد من التعليقات والرسائل مؤخرًا من خلال حسابها على انستجرام التي تهنئها بعيد ميلادها.
سارة التونسي أكدت في تصريحات صحفية، أن حصولها على لقب ملكة جمال العرب أعطاها ثقة كبيرة وخبرة جديدة في الحياة جعلها معروفة بأكثر من دولة.
وأضافت سارة أنها تتمنى خوض تجربة
وكانت سارة التونسي خاضت سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل حكايتي والذي تعاونت من خلاله مع نخبة من النجوم منهم ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني وأحمد بدير وجمال عبد الناصر وأحمد حاتم.
كانت هذه تفاصيل خبر سارة التونسي: حصولي علي لقب ملكة جمال العرب كان سبب دخولي للتمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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