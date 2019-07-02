أحمد فهمي علي انستجرام : كل شيء ممكن إذا كنت تعتقد به

نشر الفنان أحمد فهمي صورة له عبر صفحتة الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، وعلق قائلا: "كل شيء ممكن إذا كنت تعتقد به". قائلا: "كل شيء ممكن إذا كنت تعتقد به". يذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها النجم أحمد فهمي المسلسل اللبناني "بروفا" بطولة كل من رشيد عساف، نيكولا معوض، أنور نور، يمنى شري، ومن إخراج رشا شربتجي.

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