بالفيديو.. يسرا تنعى عزت أبو عوف

نعت النجمة يسرا الفنان الراحل عزت أبو عوف، حيث نشرت صور تجمعها به عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، إذ علقت قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم..بمزيد من الحزن والأسى ننعي وفاة الفنان القدير عزت أبو عوف سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه

فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء..إنا لله وإنا إليه راجعون..وداعا عزت أبو عوف".

يذكر أن النجم عزت أبو عوف،رحل عن عالمنا فجر أمس عن عمر ناهز الـ71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث عانى خلال الفترة الأخيرة من بعض الأمراض في الكبد والقلب.