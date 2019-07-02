شاهد.. لقاء الخميسي تفاجئ متابعيها بهوت شورت من روما

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة لها وهي متواجدة بمدينة روما بإطاليا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " ،علقت قائلة : " فيفا لاروما". : " فيفا لاروما". يذكر أن لقاء الخميسي لم تشارك فى سباق مسلسلات رمضان الماضي، وكان Advertisements آخر عمل شاركت فيه هو مسلسل "أبواب الشك"، من تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة أحمد صلاح حسني ، خالد سليم، نبيل عيسي ، جيهان خليل، تامر شلتوت.

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