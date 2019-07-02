شاهد.. رضوى الشربيني بعيداً عن الشاشة

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمع بيوم مشمس. بيوم مشمس. يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج اجتماعي يهتم بقضايا ومشكلات المرأة بعنوان "هى وبس"، ويذاع عبر شاشة قناة "cbc سفرة".

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