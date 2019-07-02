علي ربيع يخوض تحدي شكلي وأنا صغير

نشر الفنان علي ربيع صورة له وهو طفل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق "ربيع علي الصورة قائلا: " أنا وأنا صغير وأنا وأنا صغير برضه" . برضه" . ولاقت الصور إعجاب الكثير من المتابعين وبعض الفنانين بالوسط الفني ومنهم مصطفي بسيط أحد أبطال مسرح مصر، والذي علق علي الصورة قائلاً: "إيه ده دا أنا وأنا صغير مش انت". يذكر أن آخر أعمال النجم علي ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وشاركه البطولة صابرين، كريم عفيفي، وسهر الصايغ وهو من إخراج وائل إحسان .

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