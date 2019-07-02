نشر النجم محمد إمام صورة تجمعه بالفنان الكبير ياسر جلال داخل "الجيم"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "ياسر جلال مثال إن مفيش حاجة مستحيلة .. وإنك لو فضلت ماسك في حلمك هتوصله ولو بعد سنين .. ياسر تعب وصبر كتير علشانكده ربنا عوضه .. ده كفاية إن أخوه رامز جلال".
يذكر أن الفنان محمد إمام قام مؤخراً بتقديم مسلسل "هوجان"، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد
كما شارك الفنان ياسر جلال مؤخراً في مسلسل "لمس أكتاف"، وشاركه البطولة فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، كرم جابر، هبة عبدالغني، كارولين خليل، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.
.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد إمام يوجه رسالة لياسر جلال من داخل الجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.