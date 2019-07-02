محمد إمام يوجه رسالة لياسر جلال من داخل الجيم

نشر النجم محمد إمام صورة تجمعه بالفنان الكبير ياسر جلال داخل "الجيم"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "ياسر جلال مثال إن مفيش حاجة مستحيلة .. وإنك لو فضلت ماسك في حلمك هتوصله ولو بعد سنين .. ياسر تعب وصبر كتير علشان

كده ربنا عوضه .. ده كفاية إن أخوه رامز جلال".

يذكر أن الفنان محمد إمام قام مؤخراً بتقديم مسلسل "هوجان"، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وبطولة كل من كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد

الله، رياض الخولي، ميرنا نور الدين، عمر مصطفي متولي، أسماء أبو اليزيد، عبير صبري، هاجر أحمد.

كما شارك الفنان ياسر جلال مؤخراً في مسلسل "لمس أكتاف"، وشاركه البطولة فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، كرم جابر، هبة عبدالغني، كارولين خليل، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

.