هاني عادل بإطلالة حماسية علي الانستجرام

نشر الفنان هاني عادل صورة جديدة بإطلالة حماسية ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " ، علق قائلا : " تدرب بجد.. لا تستسلم".
ويشارك الفنان هانى عادل في الجزء الثانى من فيلم "الكنز"، المقرر طرحه بعيد الأضحى، وشارك في بطولة الجزء الأول عدد كبير من النجوم ومنهم: "محمد رمضان، ومحمد سعد،
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