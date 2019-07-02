هاني عادل بإطلالة حماسية علي الانستجرام

نشر الفنان هاني عادل صورة جديدة بإطلالة حماسية ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام " ، علق قائلا : " تدرب بجد.. لا تستسلم".

ويشارك الفنان هانى عادل في الجزء الثانى من فيلم "الكنز"، المقرر طرحه بعيد الأضحى، وشارك في بطولة الجزء الأول عدد كبير من النجوم ومنهم: "محمد رمضان، ومحمد سعد،

وروبى، وهند صبرى، وأحمد رزق، وهيثم أحمد زكى، وسوسن بدر، وأمينة خليل، وعبد العزيز مخيون، ومحيى إسماعيل، وهانى عادل، والشحات مبروك، وعباس أبو الحسن، وهو سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإنتاج وليد صبرى، وإخراج شريف عرفة".