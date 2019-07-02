شاهد.. ضحايا مملكة إبليس في عيد ميلاد تامر حبيب

نشرت النجمة رانيا يوسف صور عيد ميلاد الفنان تامر حبيب، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، و علقت عليها قائلة: "ضحايا مملكة إبليس في عيد ميلاد تامر حبيب".

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت مؤخراً في مسلسل "مملكة إبليس"، وهو بطولة كل من غادة عادل، إيمان العاصي، أحمد داود، كريم قاسم، محمود الليثي، صبري فواز، خالد

أنور، محمد جمعة، والمسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.