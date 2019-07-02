شاهد.. هشام خرما في مدينة بالي

نشر هشام خرما عازف البيانو المصري صورة جديدة له وهو متواجد في مدينة بالي بإندونسيا ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". وظهر في الصورة وهو يطعم فيل في جو طبيعي خلاب. الجدير بالذكر أن هشام خرما كانت أخر أعماله أغنية "يومين" مع الفنان هاني عادل، وكلمات نسما الشاذلي.

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