كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 06:53 مساءً - علّق الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، على ظهور زوجته الإعلامية مشاعل الشحي دون حجاب، في أحد مقاطع الفيديو.
وقال خميس: ”هذا الشيء ما يخصني أبدًا.. هذا الشيء يخص مشاعل.. هادا الشيء حرية شخصية منها إذا هي تريد ترتدي حجابها ترتديه“.
وأضاف، في مقطع فيديو له عبر ”إنستغرام“: ”إذا هي كانت تبي تلبس حجاب أهل الدين أو هي فقط تلبسه عشان أهلها قالولها على هذا الموضوع أنا ما عندي مشكلة“.
وتابع: ”للعلم أنا إذا قاعد أجبرها إنها تلبس شالتها وعبايتها، وبسبب ذلك يستوي الزعل ما بينا لأن أنا جبرتها على هالشي وهي من داخلها ما تبي تلبسه“.
واختتم: ”أقول لكم على شيء، أي قرار هي تاخذه أنا معاها.. موضوع الحجاب والعباية حرية شخصية لها والقرار في هذا الأمر يرجع لها“.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. احمد الخميس بعد خلع زوجته مشاعل الشحي الحجاب: “هذا الشيء ما يخصني ابدا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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