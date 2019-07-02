صبا مبارك تخطف الانظار في احدث اطلالة لها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 06:53 مساءً - خطفت الفنانة الأردنية صبا مبارك الانظار بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها وذلك عبر حسابها على انستغرام. فقد تألقت صبا مبارك في الصور بتسريحة شعر وماكياج مختلفين ما جعلها تبدو مختلفة عن اطلالاتها العادية. وانهالت التعليقات على صور صبا من متابعيها ومعجبيها الذين عبروا عن اعجابهم بالصور وبهذه الاطلالة الرقيقة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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