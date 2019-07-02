اعلان الحداد في الامارات بعد وفاة نجل حاكم الشارقة في بريطانيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 يوليو 2019 06:53 مساءً - أمر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم الشارقة، الذي وافته المنية يوم أمس الاثنين في المملكة المتحدة. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكان ديوان حاكم الشارقة قد نعى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة الذي وافته المنية في المملكة المتحدة.

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من وقت وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه، وسوف يتم الإعلان عن وصول جثمان الفقيد والصلاة عليه وتشييعه في وقت لاحق.

وجاء نص البيان كالتالي: “بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي وافاه الأجل المحتوم في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية يوم أمس الإثنين 28 شوال 1440 هجرية الموافق 1 يوليو 2019 ميلادية”.