بيع سترة الأميرة ديانا الرياضية في مزاد عبر الإنترنت

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متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت دار مزادات “آر آر” في بوسطن، عرض سترة كانت ترتديها الأميرة ديانا لإيقاف اهتمام وسائل الإعلام بها أثناء ممارسة التمارين الرياضية، للبيع خلال مزاد عبر الإنترنت.
ووفقا لموقع “تايم”، فإن السترة ذات اللون الأزرق الداكن مصنوعة من القطن والبوليستر، كانت هدية من مؤسس شركة الطيران ريتشارد برانسون، ومن المتوقع أن تجلب أكثر من 5000 دولار.
وأوضح الموقع، أن السترة تحمل شعار “سيدة الطيران” مع عبارة “فلاي أتلانتيك”، مكتوبة باللون الأبيض، وعرضت هذه السترة للبيع مدربة ديانا الشخصية والتي تدعى جيني ريفيت.
وأكد الموقع أن ديانا أعطت ريفيت عدة سترات قبل أشهر من موتها في أغسطس عام 1997.
وكتبت “ريفيت” في رسالة مرفقة بالسترة، أن ديانا أكدت أن هناك قضايا كثيرة في العالم تقلقها، لذلك فإن ارتداء الزي نفسه في كل جلسة سيكون طريقة جيدة لإيقاف الاهتمام الإعلامي.
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