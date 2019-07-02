درة تستعد لـ”بلا دليل” بالعزف على القيثارة – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة درة جمهورها، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، بمقطع مصور ظهرت من خلاله وهي تعزف على آلة القيثارة الموسيقية، وذلك استعدادًا للبدء في تصوير دورها بمسلسل “بلا دليل” المقرر طرحه في مطلع 2020.

وعلقت درة على المقطع الذي ظهرت من خلاله وهي تعزف إحدى الجمل الموسيقية الشهيرة، وقالت “أحاول أن أتعلم القيثارة، الأمر سهل على الإطلاق، لكني أحب هذه الألة الجميلة، من تحضيرات حبيبة بلا دليل”.

جدير بالذكر أن مسلسل “بلا دليل”، من تأليف إنجي علاء، وهي زوجة النجم يوسف الشريف، ومن إخراج منال الصيفي، وإنتاج تامر مرسي وينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة، وجاري حاليا اختيار باقي أبطال العمل.

يشار إلى أن درة شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “المايسترو”، الذي دارت أحداثه حول مشاكل أطفال الأحداث.

وانتهت “درة”خلال الأسابيع الماضية من تصوير فيلمها السينمائي الجديد “يوم مصري”، مع الفنان خالد النبوي والفنانة حنان مطاوع، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.