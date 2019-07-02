في اليوم العالمي “لكلمة أحبك”.. نادين نسيب نجيم توجه رسالة لهؤلاء

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت النجمة نادين نسيب نجيم جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتغريدة وجهت من خلالها لجمهورها ومتابعيها رسالة حب واحترام، في اليوم العالمي لكلمة أحبك، والذي يوافق اليوم 2 يوليو.

وغردت نادين نسيب نجيم، وقالت: “اليوم وكل يوم أنا بحبكن، وفخورة فيكن قد الدنيا، أنتوا سند إلي متل ما أنا على طول كنت وبعدني بفتش على طريقة ادعمكن فيها وإنّي كون على قد المسؤولية تجاهكن، مشوارنا سوا بيخليني ابتسم وأنا عم اتذكّر التفاصيل لأنه كلّه وفا ومحبّة، محبتكن عندي ما بتتعوّض”.

شار إلى أن نادين نسيب نجيم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “خمسة ونص”، والذي قامت ببطولته بجانب قصي خولي وهو من تأليف إيمان سعيد، إخراج فيليب أسمر، إنتاج صادق الصباح.